Тело пропавшего год назад российского пенсионера нашли на свалке

На свалке в Кыштыме Челябинской области нашли останки пропавшего год назад пенсионера

В городе Кыштым Челябинской области на городской свалке нашли останки пропавшего без вести год назад пенсионера. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.Ru.

«Останки человека на свалке твердых бытовых отходов среди мусора нашли днем 14 сентября. Видимых признаков насильственной смерти на теле нет», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) информацию об обнаружении мертвого россиянина подтвердили. Причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее в сентябре в квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело 66-летнего пенсионера. Предположительно, оно пролежало там от 9 до 12 месяцев.