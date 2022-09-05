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В центре Москвы нашли мумифицированное тело пенсионера

В центре Москвы нашли мумифицированное тело мужчины, пролежавшее в квартире почти год

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В квартире в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело 66-летнего пенсионера. Об этом стало известно «Известиям».

Предположительно, тело россиянина пролежало в квартире от 9 до 12 месяцев. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли жилье мужчины в субботу, 3 сентября.

Тело пенсионера направили в морг, специалисты установят причину его смерти. После обнаружения трупа мужчины в квартире сотрудники правоохранительных органов начали проверку. О следах насильственной смерти не сообщается.

Ранее в Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля около семи дней. Труп находился в багажнике автомобиля Peugeot, принадлежавшего погибшему.

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Анастасия Шейкина
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