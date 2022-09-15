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Бизнесмен подарил новорожденному сыну яхту за 172 миллиона рублей

Бизнесмен Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 172 миллиона рублей
Барри Дрюитт-Барлоу (слева)

Барри Дрюитт-Барлоу (слева). Фото: @donbarrie1

Британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона рублей), пишет The Sun.

Отмечается, что в настоящий момент 51-летний бизнесмен живет со своим 27-летним женихом Скоттом Хатчинсоном. Известно, что ребенка паре 12 августа родила суррогатная мать. Помимо дорогостоящего судна, мальчику купили дизайнерский гардероб на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей). «Мы приобрели вещи буквально всех модельеров, которых только можно себе представить. Burberry, Versace, Dior, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren», — заявил Дрюитт-Барлоу.

Кроме того, мужчина и его бывший муж Тони Дрюитт-Барлоу создали для младенца трастовый фонд, куда внесли два миллиона фунтов стерлингов (примерно 137 миллионов рублей). Однако герой материала признался, что он и его семья нередко становятся объектами критики со стороны окружающих, что сильно расстраивает британца. «Мы не делаем ничего, что может навредить другим. (...) Жизнь слишком коротка, наслаждайтесь ею и радуйтесь за других! Если я вижу, что у кого-то все хорошо, я всегда рад за него», — заключил он.

В августе блогер Дональд Догер, которого прозвали «самым богатым ребенком США», раскрыл подробности своей роскошной жизни. Американец живет в огромном особняке в Лос-Анджелесе, на территории которого расположены различные комнаты для отдыха и развлечений, а также внушительный бассейн.

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Алина Гостева
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