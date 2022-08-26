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16-летний миллионер раскрыл подробности своей роскошной жизни

16-летний миллионер Дональд Догер заработал на роскошный особняк продажей рекламы в сети

Фото: @donlad

Блогер, которого прозвали «самым богатым ребенком США», раскрыл подробности своей роскошной жизни. Материал на данную тему публикует The Sun.

16-летний Дональд Догер сумел заработать миллион долларов благодаря удачным покупкам акций на фондовом рынке, а также продажам рекламы на различных платформах, таких как YouTube, TikTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). После того как инфлюэнсер разбогател, он принялся показывать свои дорогие покупки фанатам в соцсетях.

Известно, что американец живет в огромном особняке в Лос-Анджелесе, на территории которого расположены различные комнаты для отдыха и развлечений, а также внушительный бассейн. Подросток признался, что ни разу не купался в искусственном водоеме, поскольку он расположен слишком далеко от его спальни.

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Помимо этого, Догер владеет несколькими суперкарами, в том числе автомобильной марки Ferrari, и множеством вещей люксовых брендов. Вдобавок блогер регулярно публикует снимки с отдыха на дорогих курортах, например, из отеля на Багамских островах.

«У меня хороший вкус, поэтому я люблю роскошь и красивую одежду. Но я работаю семь дней в неделю, чтобы иметь возможность покупать все, что я захочу. Надеюсь, что я смогу вдохновить других молодых людей на такие же свершения», — высказался собеседник издания.

В апреле 2021 года дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Так, например, телезвезда Хлои Хан сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. При этом бизнесмена Майкла Маддалони запечатлели в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.

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Майя Пономаренко
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