Россиянин получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

Предприниматель из Нижнего Новгорода получил 200 часов работ за клевету на Михалкова

Предприниматель из Нижнего Новгорода Александр Файб получил 200 часов обязательных работ за клевету на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин был обвинен по части 2 статьи 128.1 УК РФ — о публичной клевете. Причиной послужило то, что он смонтировал и выложил видео, в котором говорилось, что режиссер, чьи компании арендовали десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, нарушает Лесной кодекс. В ролике утверждалось, что Михалков не производит лесовосстановительные работы.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области опроверг информацию о том, что компании режиссера занимаются бесконтрольной вырубкой леса.

Ранее Михалков обвинил режиссера Виталия Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ. Он подал на коллегу заявление в полицию.