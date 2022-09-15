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Россиянин получил 200 часов обязательных работ за клевету на Михалкова

Предприниматель из Нижнего Новгорода получил 200 часов работ за клевету на Михалкова

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Предприниматель из Нижнего Новгорода Александр Файб получил 200 часов обязательных работ за клевету на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин был обвинен по части 2 статьи 128.1 УК РФ — о публичной клевете. Причиной послужило то, что он смонтировал и выложил видео, в котором говорилось, что режиссер, чьи компании арендовали десятки тысяч гектаров леса в Нижегородской области, нарушает Лесной кодекс. В ролике утверждалось, что Михалков не производит лесовосстановительные работы.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области опроверг информацию о том, что компании режиссера занимаются бесконтрольной вырубкой леса.

Ранее Михалков обвинил режиссера Виталия Манского в клевете из-за заявления о воровстве из бюджета ММКФ. Он подал на коллегу заявление в полицию.

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Марина Погосян
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