В Норвегии предрекли усиление энергокризиса в ЕС при потолке цен на газ

Замминистра энергетики Норвегии Эриксен: потолок цен на газ усилит энергокризис в Европе

Заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен предрек усиление энергетического кризиса в Европе при введении потолка цен на газ. Таким прогнозом он поделился в интервью для CNN.

По его словам, установка лимита цен на газ не способна решить фундаментальную проблему с дефицитом ресурсов. Напротив, это лишь спровоцирует рост спроса, что в дальнейшем потребует от властей стран Евросоюза ужесточения ограничительных мер. «Также потолок цен может отвести потоки газа из Европы на другие рынки, а это тоже усилит кризис в Европе этой зимой», — пояснил Эриксен.

Он также отметил, что норвежское правительство скептически относится к данной инициативе. При этом он одобрил другие меры, предложенные Еврокомиссией, в том числе, изъятие у энергетических компаний сверхприбыли в пользу потребителей.

Ранее Норвегию упрекнули в энергетическом подрыве Европы. Подобные обвинения в адрес королевства выдвинули операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции. Такую реакцию вызвал план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии.

