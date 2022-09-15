Россия получила ноту от Польши с требованием вернуть картины Пушкинского музея

Посольство РФ в Варшаве получило ноту от властей Польши с требованием вернуть семь картин

Посольство России в Варшаве получило ноту от властей Польши с требованием вернуть семь объектов культуры. Об этом сообщил посол России Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Мы в понедельник, 12 числа, действительно получили из МИД Польши ноту. К ней прилагаются 14 брошюр с обоснованиями, с требованием возврата семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея», — рассказал дипломат.

Посол добавил, что все материалы направят в Москву. «Наши специалисты изучат эти материалы, и, наверное, последует какой-то ответ», — уточнил он.

Ранее Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны. Соответствующую ноту направили по линии МИД.