Более половины словаков в украинском конфликте поддержали Россию

Dennik N: более половины словаков в украинском конфликте поддержали Россию

Более половины словаков поддерживают Россию в конфликте на Украине, говорят результаты опроса, которые публикует братиславское сетевое издание Dennik N.

Исследование провели Словацкая академия наук и агентства MNFORCE и Seesame. Опрос содержал всего один вопрос — «Как бы вы хотели, чтобы закончился конфликт на Украине?». На вопрос ответили 1,1 тысячи человек, 20,6 процента из которых хотят, чтобы ситуация завершилась ясной победой России, 19,9 процента ждут, что победят украинцы.

«В целом победы России желает более половины опрошенных, победы Украины — около трети. Почти каждый пятый (17,9 процента) не готов ответить на данный вопрос», — говорится в исследовании.

Исследование проводилось с 15 августа по 5 сентября.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.