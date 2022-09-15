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Рэпер Оксимирон объявил о создании аккаунта на OnlyFans

Рэпер Оксимирон запустил стилизованную под OnlyFans рассылку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский рэпер Оксимирон объявил в своем Telegram-аккаунте о создании аккаунта на платформе OnlyFans.

«Ну что ж, настали такие времена, что я сделал себе OnlyFans! Не пропустите бесплатную регистрацию на oxxxymiron.com/onlyfans для моего уникального контента ❤️‍🔥 », — написал музыкант.

На самом же деле аккаунт хип-хоп-артиста оказался рассылкой, стилизованной под OnlyFans. На сайте можно оставить свою электронную почту и получить письмо от Оксимирона, в котом он обещает, что будет регулярно общаться с фанатами при помощи рассылки.

«Так что же у нас — интимное знакомство тет-а-тет или флирт у всех на виду? И чем исчисляется время до первого подарка — днями или часами?» — говорится в письме.

Ранее менеджер рэпера Оксимирона Женя Муродшоева опубликовала в своем Twitter кадры, на которых можно заметить похожего на исполнителя мужчину. На коротком видео мужчина зачитывает рэп на одной из набережных Санкт-Петербурга, недалеко от Ростральной Колонны. Пользователи в комментариях заподозрили, что исполнитель вернулся в Россию.

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Марина Погосян
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