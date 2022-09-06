Рэпера Оксимирона заподозрили в возвращении в Россию

Опубликованы кадры, на которых похожий на Оксимирона мужчина зачитывает рэп в Петербурге

Менеджер рэпера Оксимирона Женя Муродшоева опубликовала в своем Twitter кадры, на которых можно заметить похожего на исполнителя мужчину.

На коротком видео мужчина зачитывает рэп на одной из набережных Санкт-Петербурга, недалеко от Ростральной Колонны. «Осень. Особо *** (сумасшедшие — прим. «Ленты.ру») птицы прилетают с юга», — подписала ролик Муродшоева.

Пользователи в комментариях заподозрили, что исполнитель вернулся в Россию. «Я прошу вас, не говорите, что это двойник», «Шапка как у Холдена», «Это Окси?» — написали они, реагируя на пост с видео.

При этом сам Оксимирон пока никак ролик не прокомментировал.

Ранее прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими. Уточнялось, что в одной из композиций исполнителя содержатся «признаки оправдания насильственных действий». Речь шла о треке «Последний звонок».