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В прокуратуре объяснили экстремизм в одной из песен Оксимирона

В прокуратуре объяснили, почему одну из песен Оксимирона считают экстремистской

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокуратура объяснила, почему одну из песен рэпера Мирона Яновича Федорова, известного как Оксимирон, считают экстремисткой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в одной из композиций исполнителя содержатся «признаки оправдания насильственных действий».

«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — заявила она.

Уточняется, что речь идет о тексте песни Оксимирона «Последний звонок».

О том, что прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими, стало известно 29 августа. Дата заседания пока не назначена.

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Дениза Мацаева
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