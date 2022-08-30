В прокуратуре объяснили экстремизм в одной из песен Оксимирона

В прокуратуре объяснили, почему одну из песен Оксимирона считают экстремистской

Прокуратура объяснила, почему одну из песен рэпера Мирона Яновича Федорова, известного как Оксимирон, считают экстремисткой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, в одной из композиций исполнителя содержатся «признаки оправдания насильственных действий».

«Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — заявила она.

Уточняется, что речь идет о тексте песни Оксимирона «Последний звонок».

О том, что прокуратура потребовала признать песни Оксимирона экстремистскими, стало известно 29 августа. Дата заседания пока не назначена.