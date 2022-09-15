Тело искусанного пчелами мужчины нашли в Подмосковье

На пасеке в Подмосковье нашли тело искусанного пчелами мужчины

На пасеке в Подмосковье нашли тело мужчины со следами укусов пчел. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, причина гибели россиянина на данный момент не известна. Не исключено, что к смерти привели укусы насекомых. О наличии у мужчины серьезных заболеваний информации нет. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

Обстоятельства гибели россиянина устанавливают правоохранительные органы, пишет издание. В рамках следственных действий опрашиваются работники пасеки.

Ранее жительница подмосковной Балашихи едва не умерла после драки с домашней кошкой. Животное укусило хозяйку в плечо, что привело к развитию флегмоны — гнойного воспаления, сопровождающегося высокой температурой.