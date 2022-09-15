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Россиянам назвали способ получить часть пенсии раньше срока

Экономист Тимофеев: часть пенсии выплатят по достижении «старого» пенсионного возраста

Фото: Pixabay

Россияне могут получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста. Такое условие в беседе с агентством «Прайм» назвал доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

«Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано», — сказал экономист.

Так, он напомнил, что с 2019 года возраст выхода на пенсию по старости постепенно увеличивается, однако права россиян на выплату средств пенсионных накоплений это не касается.

Поэтому, чтобы получить право на выплату пенсионных накоплений, нужно наличие минимального количества пенсионных коэффициентов (в 2022 году — 23,4), а также страхового стажа (в 2022 году — 13 лет), а также специального стажа, требуемых для права на страховую пенсию по старости.

Россияне, которые уйдут на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, должны обратиться за выплатой пенсионных накоплений в 60 и 55 лет соответственно.

Ранее россиянам назвали способ увеличить накопления к пенсии. Для этого следует призвал наращивать портфель инвестиций, призвал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

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Марина Совина
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