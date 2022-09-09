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Россиянам назвали способ увеличить накопления к пенсии

Банкир Хотимский призвал наращивать портфель инвестиций для увеличения накоплений к пенсии

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский заявил, что в актуальных условиях россияне обладают возможностью нарастить накопления к пенсии. Его слова приводит агентство «Прайм».

Хотимский назвал способ увеличить накопления к пенсии и призвал для этого наращивать портфель инвестиций. Он подчеркнул, что сейчас сохраняются «довольно привлекательные цены» на российские акции, что создает «хороший момент для розничных инвесторов». Эксперт назвал бумаги Сбербанка одними из лучших на российском фондовом рынке.

«Она наиболее диверсифицирована, не зависит от конкретных товарных рисков, в меньшей степени зависит от общей внешнеэкономической конъюнктуры», — объяснил банкир.

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Розничным инвесторам Хотимский также порекомендовал создавать максимально диверсифицированный портфель, поскольку существует множество точечных рисков в разных секторах. Он предупредил о большой зависимости от валютного курса, например, аграрном секторе. Этот фактор может вызвать сильные колебания. Кроме того, неизвестно будущее экспортных или импортных ограничений и санкций.

«Вот в этом смысле такая универсальная ставка на рынок — это либо такие эмитенты как Сбербанк, либо электроэнергетика», — заключил Хотимский.

Ранее Минфин предложил передать пенсионные накопления россиянам. Эта мера позволит гражданам инвестировать средства по своему выбору.

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Марина Совина
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