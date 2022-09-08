Минфин предложил передать пенсионные накопления россиянам

«Ведомости»: Минфин предложил передать пенсионные накопления россиян в их собственность

Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства и Центробанка (ЦБ).

Речь идет о предоставлении гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Источник издания, участвовавший в совещании правительства и регулятора, уточнил, что для этого все же будет необходимо соблюсти определенные критерии.

Эти пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года шесть процентных пунктов из страхового тарифа в 22 процента составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой, например, перевести ее в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. Однако с 2014 года начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, но в конце прошлого года он был продлен до 2024 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил газете, что под «приватизацией» пенсионных накоплений понимается передача в собственность граждан накоплений, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), но замороженных с 2014 года.

Депутат напомнил, что сейчас россияне, имеющие такие средства, могут лишь перевести их из одного НПФ в другой. Теперь предполагается, что граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда — ПФР или НПФ — либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

Кроме «приватизации» в блок предложений Минфина по развитию пенсионного и страхового рынка вошли следующие ­инициативы о развитии корпоративных пенсионных программ, стимулировании НПФ к долгосрочным инвестициям и другие.

С 1 июля в силу вступил закон, защищающий пенсионные накопления россиян от действий недобросовестных негосударственных пенсионных фондов. Согласно ему, граждане могут рассчитывать на возврат незаконно изъятого инвестиционного дохода. Решение в таком случае должен принимать суд. При этом застрахованному будут возвращены незаконно изъятый доход и проценты за незаконное пользование его средствами.

С 2014 года средства накопительной части пенсии россиян перечисляются в Пенсионный фонд России (ПФР) для выплат действующим пенсионерам. Временная заморозка механизма, согласно которому пенсионные накопления передаются в НПФ по выбору застрахованного или в Управляющую компанию ВЭБ.РФ, после 2014 года неоднократно продлевалась.