Зак Эфрон впервые появился на публике на фоне слухов о пластике лица

Актер Зак Эфрон посетил кинофестиваль в Торонто после ответа на слухи о пластике челюсти

Американский актер Зак Эфрон впервые появился на публике после ответа на хейт со стороны поклонников из-за изменившейся внешности. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци сфотографировали 34-летнюю знаменитость на красной ковровой дорожке 47-го ежегодного Международного кинофестиваля в Торонто. Телезвезда посетила торжество в сером костюме в клетку и поло черного цвета в сочетании с лакированными туфлями. Его образ дополняли кольцо и часы.

Известно, что до указанного мероприятия Эфрон не выходил в свет, поскольку в апреле 2021 года столкнулся с критикой фанатов, которые заподозрили его в пластике лица из-за слишком широкой челюсти. По словам артиста, он не знал, что стал предметом обсуждения в социальных сетях, пока на фоне слухов ему не позвонила мать и не спросила, действительно ли он лег под нож.

Позже артист ответил на предположения о хирургическом вмешательстве. Мужчина признался, что неудачно упал дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в его внешнем виде.

В марте хирург Ксения Авдошенко назвала главных кумиров россиян при выборе пластической операции. В первую очередь в списке самых востребованных трендов на внешность, по мнению врача, оказались скулы актрисы Анджелины Джоли. Специалистка объяснила, что увеличить эту часть лица можно путем введения жира при помощи липофилинга.