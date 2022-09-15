Глава Крыма поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов

Глава Крыма Аксенов заявил, что поддерживает призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов

Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» регионов является правильным, все регионы работают в этом направлении. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Крым, по его словам, уже выставил более 1200 добровольцев и занимается формированием еще двух батальонов. Все бойцы, направляющиеся в зону действия специальной военной операции России на Украину (СВО) обеспечиваются экипировкой, средствами связи и защитой, добавил глава полуострова.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По его мнению, одним из них должна стать «самомобилизация», так как нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения.