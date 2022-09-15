Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Крыма поддержал призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов

Глава Крыма Аксенов заявил, что поддерживает призыв Кадырова к «самомобилизации» регионов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» регионов является правильным, все регионы работают в этом направлении. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — заявил Аксенов.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Он подчеркнул, что в этом направлении работают все регионы России. Крым, по его словам, уже выставил более 1200 добровольцев и занимается формированием еще двух батальонов. Все бойцы, направляющиеся в зону действия специальной военной операции России на Украину (СВО) обеспечиваются экипировкой, средствами связи и защитой, добавил глава полуострова.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По его мнению, одним из них должна стать «самомобилизация», так как нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пригожин ответил на вопрос о зэках на Украине фразой «либо они, либо ваши дети»
Российский тяжелый «Сириус» получит ракеты и бомбы
Немецкая газета сравнила Шольца с Джеймсом Бондом и была высмеяна в сети
Немецкую компанию заподозрили в перевозке российского угля
В России подвели итоги выборов
Названа дата подписания соглашения о двойном гражданстве Абхазии и России
Кепка Adidas за 50 тысяч рублей вызвала недоумение у покупателей
Психотерапевт объяснила связь развития психических расстройств с возрастом
Создателю финансовой пирамиды дали шесть лет за обман сотен россиян
Раскрыт план похорон Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.