Кадыров призвал регионы к «самомобилизации»

Глава Чечни Кадыров призвал российские регионы к «самомобилизации»

Россия является федеративным государством, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из них должна стать «самомобилизация». К этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Нет необходимости ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания спецоперации на Украине, добавил Кадыров. «Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству», — уточнил он.

По его словам, каждый руководитель российского региона «вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев». Это минимум, который субъекты должны выполнить для начала, подчеркнул Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что «если бы была его воля», то он бы объявил в России военное положение и начал применять любое вооружение в ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что сделал бы это, так как Россия ведет боевые действия с «целым блоком НАТО».