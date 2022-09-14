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Кадыров порассуждал о военном положении и применении любого оружия в ходе СВО

Кадыров заявил о желании объявить военное положение и применить любое оружие в ходе СВО

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «если бы была его воля», то он бы объявил в России военное положение и начал применять любое вооружение в ходе специальной военной операции России на Украине (СВО). Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сделал бы это, потому что Россия ведет боевые действия с «целым блоком НАТО».

«Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам», — объяснил Кадыров.

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Также он добавил, что никто не отдавал ему приказа помогать, так как он вызвался это делать сам.

Ранее глава Чечни опроверг отступление российских войск в ходе СВО. По его словам, подобные сообщения — вбросы и западные провокации. Он добавил, что российские военные не могут без разбора стрелять по всем подряд, в том числе мирным гражданам.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале СВО. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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