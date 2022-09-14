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Кадыров опроверг отступление российских войск в ходе спецоперации

Кадыров заявил о тонкой тактике боевых действий ВС России на фоне сообщений об отступлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к «буйным и самым скептическим комментаторам» и заявил, что российские войска в ходе спецоперации никуда не отступали. Это он опроверг в Telegram.

По его словам, подобные сообщения — вбросы и западные провокации. «Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», — добавил глава республики.

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Кадыров добавил, что российские военные не могут без разбора стрелять по всем подряд, в том числе мирным гражданам, лишь ради того, «чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд». Россия в этой специальной операции пытается минимизировать человеческие жертвы, подчеркнул он.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО», — заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни поручил составить списки военнослужащих, которые желают принять участие в специальной военной операции на Украине. Кроме того, он отметил, что в республике «большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой».

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Сергей Истомин
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