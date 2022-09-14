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Кадыров поручил составить списки желающих участвовать в спецоперации

Кадыров поручил составить списки желающих принять участие в спецоперации на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в республике «большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой». Он поручил командирам составить списки желающих. «При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена», — написал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров, комментируя отход российских войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области, пообещал вернуть контроль над ними. По его словам, города «будут возвращены обратно», там уже находятся российские военные, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов. Кадыров также заявил, что бойцы «Ахмата» подготовили Киеву «сюрприз».

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Марина Совина
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