Кадыров пообещал вернуть контроль над городами в Харьковской области

Глава Чечни Кадыров заявил, что города в Харьковской области будут возвращены обратно

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя отход российских войск из Изюма и Балаклеи в Харьковской области, пообещал вернуть контроль над ними.

Он заявил, что города «будут возвращены обратно», там уже находятся российские военные, а также готовы выехать еще 10 тысяч бойцов. «В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты», — также пообещал глава республики.

«То, что отдали им несколько сел и городов, есть несколько плюсов в этом. Мы не афишировали, но у нас есть спецзадание. Наши ребята заступили и начали свою работу», — заверил Кадыров, выразив уверенность в победе России и подавлении оружия НАТО.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

В субботу, 10 сентября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска в районах Изюма и Балаклеи были перегруппированы для наращивания усилий на донецком направлении, это делалось в целях достижения целей спецоперации на Украине.

