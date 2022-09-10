Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара

Глава Чечни Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении союзных войск из Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

По его словам, с соледарского направления поступают бодрые новости от боевого генерала, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. «Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — подчеркнул Кадыров.