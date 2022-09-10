Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара

Глава Чечни Кадыров назвал полной чушью разговоры об отступлении союзных войск из Соледара

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что союзные войска уже несколько дней ведут наступательные действия в Соледаре в ДНР, и назвал «полной чушью» разговоры про «отступление и подобное».

По его словам, с соледарского направления поступают бодрые новости от боевого генерала, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова. «Всякие разговоры про отступление и подобное — полная чушь. Здесь наши бойцы совместно с союзными силами уже несколько дней ведут наступательные действия», — подчеркнул Кадыров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о планах Путина по совещаниям с военными
Иран обвинил европейские страны в подталкивании к провалу ядерной сделки
Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара
В ЛНР заявили о контроле союзными силами всей территории республики
Безруков рассказал о своем московском детстве
В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль
Чимаев отреагировал на проваленное взвешивание фразой «тут Чечня, ублюдки»
Защищавший Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката
Раскрыт адрес советской фабрики «Москвошвея»
Доступ к новому колесу обозрения в Москве ограничили из-за наплыва посетителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.