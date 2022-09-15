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Поляков призвали установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов

Министр климата Польши призвала установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов

Фото: Rudolph Musngi / Unsplash

Гражданам Польши посоветовали установить температуру в домах на уровне 17-19 градусов. С таким призовом выступила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире Radio ZET.

По ее словам, к такой температуре можно привыкнуть, и это будет полезно для здоровья. Министр отметила, что уже давно приняла такие меры в собственной квартире — установила температуру 17 градусов в местах общего пользования, и 19 — в жилых комнатах.

На вопрос ведущего о том, что поляки часто экономят вынуждено, а не добровольно, Москва заявила, что необходимо прививать хорошие привычки — выключать свет, зарядные устройства и обогрев при пониженных температурах. По ее словам, каждая семья может принять такую «программу экономии».

В августе сообщалось, что для отопления домов жители Польши могут быть вынуждены сжигать дрова и мусор, поскольку в стране, которая всегда была богата углем, сейчас отмечается острая нехватка топлива. Президент Торговой палаты польских продавцов угля Лукаш Горбач предупредил, что из-за большого количества отходов, которые начнут сжигать в целях экономии энергоресурсов, в 2022 году качество воздуха в Польше значительно ухудшится.

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Варвара Кошечкина
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