В богатой углем европейской стране начнут топить дома мусором

FT: жители Польши могут начать сжигать дрова и мусор из-за дефицита угля

Для отопления домов жители Польши могут быть вынуждены сжигать дрова и мусор, поскольку в стране, которая всегда была богата углем, сейчас отмечается острая нехватка топлива. Об этом сообщает газета Financial Times.

Президент Торговой палаты польских продавцов угля Лукаш Горбач предупредил, что из-за большого количества отходов, которые начнут сжигать в целях экономии энергоресурсов, в 2022 году качество воздуха в Польше значительно ухудшится. Согласно исследованиям Европейского агентства по окружающей среде, уровень загрязнения воздуха в стране является одним из самых высоких в Европе.

На радикальные меры для отопления полякам придется пойти из-за стремительно растущих цен на уголь, который в последнее время стал дефицитным в стране. Польша является крупнейшим производителем угля в Евросоюзе, однако большая его часть не используется для отопления из-за низкого качества сырья. Его применяют в основном для производства электроэнергии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал срочно закупить дополнительные 4,5 миллиона тонн угля на мировом рынке, а также нарастить его добычу в стране. В рамках поддержки населения в качестве компенсации за дорогой уголь правительство Польши также планирует выплачивать гражданам по три тысячи злотых (около 640 долларов).

До середины апреля 2022 года около двух пятых от всего потребляемого Польшей объема угля поставляла Россия. Однако в апреле Варшава запретила поставки угля из России — государство пошло на такой шаг из-за начала Москвой спецоперации на Украине. На этом фоне стоимость сырья в стране выросла в три раза — с менее 210 долларов за тонну в 2021 году до более чем 630 долларов в 2022-м.