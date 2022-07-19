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Экономика

Полякам раздадут по 640 долларов из-за дорогого угля

Полякам раздадут по 640 долларов в качестве компенсации за дорогой уголь

Фото: Loren Elliott / Reuters

Правительство Польши планирует выплачивать гражданам по три тысячи злотых (около 640 долларов) в качестве компенсации за дорогой уголь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект закона.

В случае его принятия единовременную выплату выдадут семьям, где основным источником отопления является печь на топливе, «содержащего не менее 85 процентов каменного угля». Власти считают, что такая мера поддержит поляков и поможет компенсировать часть расходов, связанных с ростом цен на топливо.

Рядовые потребители Польши в ближайшее время могут столкнуться с проблемой доступности покупки угля в стране из-за разразившегося дефицита ресурса после введения эмбарго на поставки из России, признал ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Президент Польши Анджей Дуда 15 апреля подписал закон, запрещающий импорт угля из России и предусматривающий заморозку активов ИП и компаний-сторонников спецоперации. Запрет на ввоз российского угля касается не только государственных, но и частных фирм, за его нарушение грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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Платон Щукин
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