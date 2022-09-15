Кремль оценил перспективы улучшения отношений с США при новом после

В Кремле заявили об отсутствии «каких-либо надежд» в связи с назначением нового посла США

Кремль заявил об отсутствии каких-либо надежд в связи с назначением нового посла США в России. Так перспективы улучшения отношений оценил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Ранее аналогичное мнение высказал глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Он усомнился, что отношения Москвы и Вашингтона могут каким-либо образом измениться в связи с назначением нового посла. С ним согласился также первый замглавы этого комитета, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Вашингтон уже представил кандидата на пост нового главы американской дипмиссии в Москве. Речь идет о нынешней главе американской дипмиссии в Армении Линн Трейси. Уточнялось, что в США надеются на ее скорое назначение.

Если это произойдет, посольство США в России впервые в истории возглавит женщина. Трейси с 1987 по 1990 год проживала в Москве и знает русский язык.