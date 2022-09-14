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Байден предложит кандидатуру нового посла США в России

Президент Байден предложит кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден планирует предложить кандидатуру нынешней главы американской дипмиссии в Армении Линн Трейси на должность посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трейси с 1987 по 1990 год жила в Москве, знает русский язык. Она станет первой женщиной на этом посту. Отмечается, что администрация Байдена надеется быстро назначить ее на должность, чтобы заменить Джона Салливана, который ушел в отставку ранее в сентябре.

По словам двух источников, Вашингтон уже сообщил Москве о планах назначить Трейси посланником в России. Американские официальные лица считают, что Россия захочет поддерживать дипломатические отношения с США и поэтому будет мотивирована принять Трейси, не откладывая процесс.

4 сентября сообщалось, что посол США Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в России. Позже стало известно, что он покинул пост из-за смерти жены. Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и занимал эту должность почти три года.

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Алина Гончарова
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