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В Белом доме рассказали об обсуждении с Россией обмена заключенными

В Белом доме заявили, что на США официальном уровне обсуждают с Россией обмен заключенными

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что США на официальном уровне обсуждают с российскими властями возможности обмена заключенными, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем обсуждение и [сохраняем] попытки вести переговоры от лица правительства США по вопросу возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Эти усилия продолжаются, и мы уверены, что добиться подвижек по подобным вопросам можно исключительно в рамках правительственного диалога, и мы работаем над этим», — заявил представитель администрации США.

Ранее адвокат заключенного в США россиянина Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что его обмен по-прежнему возможен. Юрист выразил мнение, что обмен Бута может состояться только после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут через 54 дня.

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Марина Совина
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