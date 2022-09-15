В Белом доме рассказали об обсуждении с Россией обмена заключенными

В Белом доме заявили, что на США официальном уровне обсуждают с Россией обмен заключенными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что США на официальном уровне обсуждают с российскими властями возможности обмена заключенными, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем обсуждение и [сохраняем] попытки вести переговоры от лица правительства США по вопросу возвращения домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Эти усилия продолжаются, и мы уверены, что добиться подвижек по подобным вопросам можно исключительно в рамках правительственного диалога, и мы работаем над этим», — заявил представитель администрации США.

Ранее адвокат заключенного в США россиянина Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что его обмен по-прежнему возможен. Юрист выразил мнение, что обмен Бута может состояться только после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут через 54 дня.