Адвокат Бута заявил о по-прежнему существующей возможности обмена

Адвокат Виктора Бута Зиссу считает, что его обмен по-прежнему возможен

Адвокат заключенного в США Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что его обмен по-прежнему возможен. Его слова приводит ТАСС.

«Да, я так считаю», — ответил юрист на вопрос о том, будет ли включен россиянин в сделку по обмену заключенными, если она будет заключена между Москвой и Вашингтоном.

Зиссу выразил мнение, что обмен Бута может состояться только после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут через 54 дня.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США.

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

