Захарова заявила о готовности России к обмену заключенными с США

Захарова заявила о готовности России к конкретным действиям по обмену заключенными с США

Россия готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

Так Захарова ответила на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — сказала она.

По словам Захаровой, успех переговоров обеспечен работой коллектива профессионалов и никогда не является заслугой одного человека или структуры. Она отметила, что если американская сторона продолжит «заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев».

27 июля Вашингтон предложил Москве обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент США Джо Байден. Супруга Бута Алла выразила опасения, что предложение Вашингтона является политической спекуляцией.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.