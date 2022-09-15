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В США выпустили товары с кровью геев

Агентство Mother выпустило ручки с кровью геев в знак протеста против запрета на донорство

Фото: Mother

Американское креативное агентство Mother выпустило линейку товаров с добавлением крови геев в знак протеста против дискриминации гомосексуальных мужчин. Об этом сообщает Hypebae.

По информации издания, в коллекцию Gay Blood Collection, созданную в честь Недели моды, вошли акриловая краска, перьевая ручка, многоразовая авторучка, спрей-краска и чернила для трафаретной печати. Стоимость вещей варьируется от 30 до 200 долларов (от 1788 до 12 тысяч рублей). Создатели продукции заявляют, что ее можно использовать в протестном искусстве, например, рисовать граффити.

Отмечается, что провокационная линейка выражает несогласие авторов с директивой, запрещающей геям становиться донорами крови. Несмотря на то, что закон отменили в США в 2015 году, мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией могут получить право на сдачу биоматериала только после года воздержания от любых половых контактов.

Известно, что доход от продаж товаров планируют передать компании Callen-Lorde. Организация занимается вопросами здоровья людей ЛГБТК+.

В апреле 2021 года рэпер Lil Nas X презентовал Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. Позже суд в США запретил продажу «Обуви сатаны».

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Майя Пономаренко
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