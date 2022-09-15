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В Киргизии сочли провокацию на границе заранее подготовленной Таджикистаном

Глава нацбезопасности Киргизии Ташиев: Таджикистан заранее задумал провокацию на границе

Фото: Shutterstock

Атака на границы Киргизии произошла 14 сентября в пяти местах одновременно, эта провокация готовилась Таджикистаном заранее, уверен глава киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Государственная граница была атакована сразу в пяти местах: четыре военных объекта - пограничные посты и заставы, и населенный пункт Самаркандек, где были повреждены 10 гражданских объектов», — заявил Ташиев.

Он также сказал, что, по его мнению, провокации на границе были спланированы заранее. «Мы, со своей стороны, никогда не планировали провокаций, но соседи готовили, провокации были подготовлены заранее. Наши военнослужащие, согласно внутреннему приказу, никогда не будут атаковать гражданские объекты и лица», — сообщил глава киргизской спецслужбы.

На границе Киргизии и Таджикистана утром в среду, 14 сентября, произошла перестрелка между пограничниками двух стран. В Киргизии заявили, что пограничный наряд страны обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».

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Василий Мека
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