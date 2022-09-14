Россия призвала Киргизию и Таджикистан совместно пресекать провокации

Представитель МИД Захарова: Москва призывает Киргизию и Таджикистан прекратить провокации

Россия внимательно следит за обострившейся ситуацией на киргизско-таджикской границе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского МИД.

«С учетом имеющихся договоренностей между президентами Киргизии и Таджикистана призываем обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций», — сообщила Захарова.

Она также отметила, что Москва готова оказать содействие Бишкеку и Душанбе, «используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями».

На границе Киргизии и Таджикистана утром в среду, 14 сентября, произошла перестрелка между пограничниками двух стран. В Киргизии заявили, что пограничный наряд страны обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».