В России оценили отсутствие у США возможности увеличить поставки нефти в ЕС

Пушков назвал «американским прагматизмом» невозможность США увеличить поставки нефти в ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил отсутствие у США возможности поставлять больше газа и нефти в страны Европейского союза. Он назвал это «американской логикой».

«Своя рубашка ближе к телу: пусть союзники выпутываются сами. Сами вводят эмбарго, сами пусть и разбираются. Хваленый американский прагматизм в действии», — заявил сенатор.

Ранее британская газета Financial Times (FT) сообщила, что американские производители сланцевого газа и нефти на фоне риска энергетического кризиса в Европе предупредили страны Евросоюза (ЕС) об отсутствии у них возможности резко увеличить поставки сырья.

По данным издания, несмотря на то, что США увеличили поставки энергоресурсов европейским странам, возможности экспорта американских СПГ и нефти в ЕС почти достигли своего максимума.

