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Стало известно о невозможности увеличения поставок сланцевого газа из США в ЕС

FT: производители сланцевого газа в США заявили о невозможности увеличения поставок в ЕС

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Британская газета Financial Times (FT) сообщила, что американские производители сланцевого газа и нефти на фоне риска энергетического кризиса в Европе предупредили страны Евросоюза (ЕС) об отсутствии у них возможности резко увеличить поставки сырья.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

По данным издания, несмотря на то, что США увеличили поставки энергоресурсов европейским странам, возможности экспорта американских СПГ и нефти в ЕС почти достигли своего максимума. Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл, в свою очередь, уточнил, что предприниматели, которые вкладывают свои деньги в нефтегазовые компании, не станут добиваться увеличения добычи, поскольку известно, что в этом случае сырья производится меньше, а продается оно гораздо дороже.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва не считает трудным найти выход из энергетического кризиса в Европе. Он назвал решение энергопроблем в Европе и предложил привести в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток-2».

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Марина Совина
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