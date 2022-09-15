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Раскрыт план похорон Елизаветы II

Елизавету II похоронят в часовне короля Георга VI на территории Виндзорского замка

Фото: Yui Mok /Pool / Reuters

В Великобритании раскрыли план похорон Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября. Детали мероприятий публикует The Guardian.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короле Георга VI на территории Виндзорского замка в 19:30 (21:30 по московскому времени). Ее государственные похороны пройдут в присутствии двух тысяч гостей, включая глав иностранных государств. Далее прозвучит сигнал горна, за которым последуют две минуты тишины. После этого личный волынщик Ее Величества сыграет траурную мелодию.

Перед государственными похоронами гроб с телом Елизаветы II будет доставлен в Вестминстерское аббатство на пушечном лафете. Там пройдет поминальная служба. После службы, траурная процессия проследует из Вестминстера к арке Веллингтона. Карл III возглавит членов королевской семьи, которые будут идти за гробом.

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Гроб с телом покойной королевы будет перенесен в катафалк и перевезен в Виндзорский замок. Заупокойная служба, на которой будут присутствовать 800 человек, пройдет в часовне Святого Георгия. Позже состоится церемония погребения, в которой примут участие члены королевской семьи.

В данный момент гроб с телом Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце. В пятницу, 16 сентября, четверо детей королевы совершат 15-минутное бдение у катафалка с телом монарха.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Никита Савин
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