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Желающие проститься с Елизаветой II выстроились в пятикилометровую очередь

Длина очереди желающих проститься с Елизаветой II превысила пять километров

Фото: Yui Mok / Reuters

У Вестминстерского дворца в Лондоне выстроилась пятикилометровая очередь, состоящей из желающих проститься с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает в Twitter Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта правительства Великобритании.

Отмечается, что люди стоят от Тауэрского моста до здания Британского парламента, где в настоящее время находится гроб Елизаветы II. Длина очереди превысила 3,5 мили (более пяти километра).

Ранее сообщалось, что королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба королевы.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

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Алиса Удовик
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