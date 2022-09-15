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Королевский стражник потерял сознание во время дежурства у гроба Елизаветы II

Гвардеец потерял сознание в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба Елизаветы II

Королевский стражник упал в обморок в Вестминстерском дворце во время дежурства у гроба королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

За несколько мгновений до падения гвардеец ненадолго сошел с подиума, но затем вернулся на свое место. В этот момент к нему присоединились другие военнослужащие для смены караула. После этого он неожиданно упал на каменный пол.

Падение напугало британцев, которые стояли в очереди, чтобы отдать дань уважения королеве. Прямая трансляция из Вестминстерского дворца прервалась на несколько минут, пока потерявшему сознание гвардейцу оказывали помощь.

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Гроб королевы Елизаветы II прибыл в Вестминстер из Букингемского дворца, где катафалк встретили новый король Великобритании Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой, а также наследник престола принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кейт. Дочь Елизаветы II принцесса Анна сопровождала тело матери во время всего пути из Балморала до Букингемского дворца.

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

Алиса Удовик
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