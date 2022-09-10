Стали известны дата и время похорон Елизаветы II

Королеву Великобритании Елизавету II похоронят утром 19 сентября

Королева Великобритании Елизавета II будет похоронена в понедельник, 19 сентября, в 10:00 по местному времени (12:00 по московскому). Дату и время сообщили на сайте Букингемского дворца.

Отмечается, что гроб с телом королевы 11 сентября отправят из замка Балморал, где он сейчас находится, на машинах в Эдинбург. Там он будет находится во дворце Холируд и соборе Святого Джайлса.

Днем 13 сентября его отправят самолетом в Лондон, перед похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле четыре дня, «чтобы публика могла отдать дань уважения», говорится в сообщении.

Похороны пройдет в Вестминстерском аббатстве, перед этим процессия с гробом проследует по Лондону.

