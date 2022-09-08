Названо место захоронения Елизаветы II

Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне ее отца Георга VI

Государственные похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее смерти — 18 сентября. Об этом сообщает The Guardian.

Издание назвало место захоронения Елизаветы II и заявило, что ее похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка. Позже туда перенесут останки ее супруга принца Филиппа, скончавшегося в 2021 году.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.