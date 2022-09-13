Гроб с телом Елизаветы II доставили в Букингемский дворец

Траурный кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Букингемский дворец

Траурный кортеж из семи автомобилей доставил гроб с телом Елизаветы II в лондонскую резиденцию британских монархов — Букингемский дворец. Об этом сообщает NBC News.

У дворца катафалк встретили новый король Великобритании Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой, а также наследник престола принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кейт. Дочь Елизаветы II принцесса Анна сопровождала тело матери во время всего пути из Балморала до Букингемского дворца.

Во дворец гроб внесли на плечах военнослужащие из гренадерского гвардейского полка, которым по традиции командует британский монарх, а гвардейцы Колдстримского полка отдали честь покойной королеве.

Ночь на среду тело королевы будет находиться в одном из парадных залов Букингемского дворца, где с Ее Величеством смогут проститься ближайшие члены королевской семьи, придворные и персонал резиденции. В среду гроб будет перевезен в Вестминстерский дворец на орудийном лафете, запряженном восьмеркой вороных лошадей.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

