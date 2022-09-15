ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР

В СЦКК заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об это сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передает ТАСС.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 03:05 (мск)», — говорится в заявлении.

8 сентября стало известно, что объем очередного пакета военной помощи Украине составит 675 миллионов долларов. В том числе Вашингтон поставит Киеву снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику. До этого сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.