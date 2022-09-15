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В Запорожье сообщили о посаженном антидроновым ружьем украинском дроне-камикадзе

Рогов заявил, что в Запорожье антидроновым ружьем посажен дрон-камикадзе ВСУ Switchblade

Фото: Dmitry Grigoriev/ Globallookpress.com

В Запорожской области антидроновым ружьем был посажен дрон-камикадзе Switchblade Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Антидроновым ружьем был посажен Switchblade — ударный беспилотник-камикадзе. Он летел четко уничтожать важный объект, благодаря ружью его просто посадили», — заявил он.

Рогов добавил, что жители Запорожской области передали армии рекордный объем помощи стоимостью порядка 20 миллионов рублей. За счет этого были куплены десятки тепловизоров, антидроновые ружья и беспилотные летательные аппараты.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказал, что украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем. По его словам, все их попытки сразу пресекаются.

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Марина Совина
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