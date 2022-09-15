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В Запорожской области рассказали об успехах российской армии

В Запорожской области рассказали об «артиллерийских дуэлях» российской армии с ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украинские войска периодически пытаются прорвать оборону союзных сил в Запорожской области и прибегают к разведке боем, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, все их попытки сразу пресекаются. Рогов добавил, что обстановка в Запорожской области рабочая, идет контрбатарейная борьба. «Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идет рассечение сразу группы и частичное уничтожение. Те, кто остаются в живых, возвращаются обратно», — рассказал он об успехах российской армии.

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Наиболее активные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сейчас идут в Пологовском районе. «Там наиболее горячо, идут артиллерийские дуэли», — подчеркнул он.

Ранее Рогов сообщил, что ситуация на запорожской линии фронта контролируемая. За последние дни российские войска уничтожили ряд командных пунктов ВСУ, а также складов с боеприпасами.

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Марина Совина
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