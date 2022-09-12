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В Запорожской области сообщили об успехах российских военных

Член администрации Рогов: российские войска уничтожили ряд командных пунктов и складов ВСУ

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, за последние дни российские войска уничтожили ряд командных пунктов, а также складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ситуация контролируемая. На линии фронта без особых изменений», — подчеркнул Рогов. Он уточнил, что «идет планомерный ратный труд и подвиг защитников в лице российской армии».

От украинских военных на сегодняшний день освобождено более 70 процентов Запорожской области, указал Рогов на успехи российских военных.

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Ранее Рогов сообщил, что Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и навсегда выходит из состава Украины. Он объяснил, что Киев осведомлен о настроении жителей на освобожденных территориях, которые хотят вернуть регион в состав России. По его словам, именно поэтому украинские власти разводят истерику и угрожают гражданскому населению, обстреливая инфраструктуру.

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Марина Совина
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