В Запорожской области заявили о выходе из состава Украины

Администрация Запорожской области заявила, что регион навсегда уходит из состава Украины

Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и навсегда выходит из состава Украины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Поэтому режиму [президента Украины Владимира] Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией», — сказал сотрудник областной администрации.

Он объяснил, что Киев осведомлен о настроении жителей на освобожденных территориях, которые хотят вернуть регион в состав России. По его словам, именно поэтому украинские власти разводят истерику и угрожают гражданскому населению, обстреливая инфраструктуру.

«Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», — заключил Рогов.

Ранее член администрации заявил, что у Украины нет прав на регион. По его словам, города Северного Причерноморья, в частности Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса, «никогда по определению не являлись украинской землей».

