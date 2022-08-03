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В Запорожской области заявили об отсутствии у Украины прав на регион

Член администрации Запорожья Рогов заявил, что у Украины нет прав на Запорожскую область

Фото: Страница Владимира Рогова во «ВКонтакте»

У Украины отсутствуют «моральные, исторические и законные права» на Запорожскую область. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, города Северного Причерноморья, в частности Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса, «никогда по определению не являлись украинской землей». «Все это русские города, созданные российскими царями и государственными деятелями, и не Украине распоряжаться судьбой этих земель», — пояснил Рогов.

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Он подчеркнул, что Запорожская область «фактически оказалась в заложниках на долгие годы» в результате создания Украинской ССР. «В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства. Последние восемь лет эта тенденция набрала колоссальные масштабы. По сути, все русско-ориентированные люди были подвержены репрессиям, а их дети лишены права обучаться на родном языке», — добавил член администрации.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поддержал мнение о том, что география специальной военной операции на Украине должна быть расширена. По его словам, союзные войска России и республик Донбасса должны взять под контроль также Харьковскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

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Алевтина Запольская
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