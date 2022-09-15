Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ПВО России перехватили снаряды реактивной системы HIMARS возле Каховской ГЭС

Минобороны заявило о перехвате ПВО России 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» на Украине

Фото: Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 30 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» возле Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), Херсона и в районе села Трудового в Запорожской области. Об этом в четверг, 15 сентября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Перевальска в Луганской народной республике и Донецка в воздухе были уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У».

Конашенков добавил, что российская ПВО сбила за сутки 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 5602 единицы военной автомобильной спецтехники, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, 835 боевых машин РСЗО, 4934 бронемашины, 374 зенитных ракетных комплекса 1960 беспилотников, 293 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее российские военные ночью с помощью ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» атаковали объекты военной инфраструктуры Украины. Минобороны опубликовало кадры удара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
Захарова назвала условие становления США стороной конфликта на Украине
Разработан гель-антибиотик для реконструкции мягких тканей
Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada»
Россию предостерегли от попадания в зависимость от Китая
Россия назвала самую слабую часть доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Инспектор ДПС раскрыл детали задержания напавшего на пермский вуз Бекмансурова
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов вооружения ВСУ
Стало известно о сложностях при приеме российских туристов в ресторанах Турции
В Москве стали чаще покупать квартиры на этапе строительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.