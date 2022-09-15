ПВО России перехватили снаряды реактивной системы HIMARS возле Каховской ГЭС

Минобороны заявило о перехвате ПВО России 30 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 30 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» возле Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), Херсона и в районе села Трудового в Запорожской области. Об этом в четверг, 15 сентября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Перевальска в Луганской народной республике и Донецка в воздухе были уничтожены две баллистические ракеты «Точка-У».

Конашенков добавил, что российская ПВО сбила за сутки 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 5602 единицы военной автомобильной спецтехники, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, 835 боевых машин РСЗО, 4934 бронемашины, 374 зенитных ракетных комплекса 1960 беспилотников, 293 самолета и 155 вертолетов ВСУ.

Ранее российские военные ночью с помощью ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» атаковали объекты военной инфраструктуры Украины. Минобороны опубликовало кадры удара.

