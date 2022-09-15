Германия пообещала Украине новые поставки реактивной артиллерии

Глава Минобороны Германии Ламбрехт пообещала Украине поставки еще двух РСЗО

Министерство обороны Германии поставит Украине еще два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, передает Reuters.

По ее словам, бундесвер решил отправить Украине две РСЗО MARS II, а также боекомплект из 200 ракет. Кроме того, она рассказала, что в сентябре Германия начнет обучать украинских солдат управлению установками. «Вдобавок к этому мы отправим на Украину 50 бронетранспортеров Dingo», — заявила Ламбрехт.

Она также сообщила, что сделка по обмену боевыми машинами пехоты между Грецией и Украиной почти завершена. Это означает, что Германия вскоре передаст Греции 40 БМП Marder, а Греция, в свою очередь, передаст Украине 40 своих БМП-1 советского производства.

Ранее координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США решили поставить Украине оружие, необходимое для боев на южном и восточном направлениях, в том числе передовые ракетные системы.